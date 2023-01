Cane finisce in voragine 45 metri, salvato da vigili fuoco

Cane in una voragine di oltre 40 metri, salvato dai Vigili del fuoco

Durante una battuta di caccia un cane è precipitato in una voragine di circa 45 metri nelle campagne di Sassetta, nel Livornese. Per salvarlo è stato necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco specializzata nel soccorso speleologico, giunta appositamente da Livorno.

L'intervento, spiegano i vigili del fuoco, è stato difficoltoso e piuttosto lungo perché i soccorritori, visto il luogo molto impervio, hanno impiegato molto tempo per raggiungere a piedi l'animale che è stato messo in sicurezza e tratto in salvo prima di essere riconsegnato in buono stato di salute al legittimo proprietario.