Violenze ad ex compagna, divieto avvicinamento per 19enne

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Sorveglianza speciale con divieto di avvicinarsi alla ex compagna. E' la misura emessa dal tribunale di Roma nei confronti di un 19enne di Latina, su proposta del questore di Latina.

Il giovane, spega la questura, "che già da minorenne si era reso responsabile di lesioni, minacce, rapina, estorsione, cessione di sostanze stupefacenti", non ha cambiato "condotta anche al raggiungimento della maggiore età, quando ha continuato a commettere reati, mostrando l'indole violenta anche nei confronti dell'ex compagna, arrivando a colpirla con una testata al volto ovvero ferendo con un coltello un altro giovane per motivi di gelosia". (ANSA).