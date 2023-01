Incidenti lavoro: investiti da automezzo, due feriti gravi

(ANSA) - TRIESTE, 27 GEN - Sono stati investiti da un mezzo mentre camminavano e sono state sbalzate a un paio di metri di distanza. E' il bilancio di un infortunio sul lavoro avvenuto questo pomeriggio a due persone nell'area di una azienda, in prossimità della zona della ex Ferriera. I due lavoratori sono stati soccorsi e portati all'ospedale di Cattinara in condizioni gravi.

Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda per ricostruire la dinamica dei fatti. Ad avvertire i soccorsi sono stati altri lavoratori che si trovavano nei pressi della zona dell'incidente e che hanno telefonato subito al Nue112 dove è stata allertata la centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due ambulanze (di cui una Als) e un'automedica avvertendo l'Autorità portuale e la Capitaneria di porto.

Le due persone ferite sono rimaste sempre coscienti; sono state prese in carico della equipes mediche e trasportate poi all'ospedale. (ANSA).