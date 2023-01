Esce a fumare in terrazza, giù dal 7/o piano, morto 34enne

(ANSA) - TRIESTE, 27 GEN - Indagini della Polizia sono in corso sulla morte di un uomo di 34 anni caduto nella notte dal terrazzo al settimo piano di un palazzo a Trieste. A quanto si apprende, l'uomo, originario di Udine, si trovava a cena con alcuni amici. A un certo punto della serata sarebbe uscito sul terrazzo per fumare. Non vedendolo rientrare, gli amici lo hanno raggiunto e hanno visto il corpo al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, la Polizia e i Vigili del fuoco. Per l'uomo non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Gli investigatori stanno accertando se l'accaduto sia conseguenza di un incidente o di un atto volontario. Secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco, parte della recinzione del terrazzo sarebbe danneggiata. (ANSA).