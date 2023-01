Aizzarono pitbull contro rivali, 6 anni reclusione a 2 milanesi

(ANSA) - IMPERIA, 27 GEN - Due cittadini milanesi di 34 e 38 anni sono stati condannati a 6 anni di reclusione stamani, in rito abbreviato, dal gup di Imperia Massimiliano Botti con l'accusa di lesioni gravissime dolose per aver aizzato il proprio cane, un pitbull Amstaff, contro due sanremesi di 24 e 28 anni. Il primo era rimasto sfregiato al volto mentre il secondo aveva riportato ferite a un gluteo e a un polpaccio con successivi problemi alla muscolatura e ai tendini. Il pubblico ministero Veronica Meglio aveva chiesto 9 anni per ciascuno. I fatti risalgono al 17 maggio del 2020, quando a Sanremo i due milanesi incontrano i due sanremesi con i quali c'erano già stati attriti. Alcuni mesi prima, infatti, i quattro avevano litigato all'interno di un bar, a quanto pare dopo che uno dei due milanesi si era impossessato di un accendino sul tavolo appartenente agli altri ragazzi. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, tra i quattro è nato un alterco e uno dei due milanesi ha aizzato il pitbull il cane contro i due. Al ragazzo di 24 anni i medici hanno dovuto asportare l'orecchio mentre l'amico, che tra l'altro ha pure riportato la frattura del setto nasale, dopo essere stato picchiato con una catena, se la caverà con trenta giorni di prognosi. Ai due imputati (difesi dagli avvocati Maria Gioffrè e Luca Ritzu) sono state contestate le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Il giudice ha inoltre disposto la confisca del cane. (ANSA).