Un lupo nel centro di Verona, vigili del fuoco lo salvano

(ANSA) - VERONA, 25 GEN - Un lupo, finito intrappolato in un corso d'acqua, è stato avvistato e salvato stamani nel centro di Verona, nel quartiere cittadino di ponte Florio.

L'animale selvatico, esausto, si era fermato su dei rami di fico nei pressi di una spalletta in cemento di una cancellata. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia provinciale, dopo aver tagliato la balaustra, sono riusciti ad accalappiare il lupo, che era stato dapprima scambiato per un cane, poi lo hanno messo in sicurezza all'interno di una gabbia.

Il lupo è stato preso in cura dalla polizia provinciale e dopo le cure sarà liberato sui monti della Lessinia, da dove si pensa sia arrivato, non si sa come.

Lo scorso anno i vigili del fuoco sono intervenuti nella provincia di Verona per un totale di 242 salvataggi di animali, quasi il 4% del totale delle operazioni di soccorso. (ANSA).