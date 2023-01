Uomo arrestato per l'omicidio della ex di 23 anni nel Mantovano

(ANSA) - MANTOVA, 21 GEN - I carabinieri di Mantova, con quelli Castiglione delle Stiviere, hanno fermato ieri sera un moldavo di 33 anni ritenuto responsabile dell'omicidio volontario premeditato della ex fidanzata Yana Maliko, ucraina di 23 anni, e di occultamento di cadavere.

e ricerche del corpo, in cui sono impegnati anche vigili del fuoco e carabinieri, sono iniziate nel tardo pomeriggio di ieri e sono riprese questa mattina nelle campagne intorno alla cittadina del Mantovano.

Il 33enne è ora in carcere a Mantova a disposizione della Procura che sta coordinando le indagini. (ANSA).