Regionali:Friuli; ok definitivo M5S a candidato con Pd

(ANSA) - TRIESTE, 21 GEN - L'assemblea regionale degli iscritti al MoVimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia, convocata in remoto alla presenza del presidente Giuseppe Conte, ha dato il "pieno appoggio" e il "via libero definitivo" al prosieguo con il percorso in coalizione con le forze politiche progressiste proponendo "in pieno accordo" il candidato presidente Massimo Moretuzzo.

Nella tarda serata di ieri l'assemblea ha dunque confermato il percorso intrapreso nelle ultime settimane dal coordinatore regionale Luca Sut e dai consiglieri regionali, e condiviso dal presidente Giuseppe Conte e dal senatore Stefano Patuanelli.

Al termine dell'assemblea è stato ribadito come il M5S in Fvg sia "sempre rimasto coerente con i propri principi e programmi" e come "lo sarà anche in questa campagna elettorale con la consapevolezza di essere una delle forze politiche principali di questa Regione, lavorando per costruire un nuovo Friuli Venezia Giulia". (ANSA).