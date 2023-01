Maltempo: sull'Italia previsto arrivo sciabolata artica

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Dopo il ciclone che ha colpito il Meridione nelle ultime ore, sull'Italia previsto l'arrivo di una sciabolata artica con temperature in crollo anche al Sud e tanta neve lungo la dorsale appenninica. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che l'aria polare continuerà ad affluire da Nord probabilmente fino a fine gennaio con una recrudescenza gelida verso metà della prossima settimana.

Nelle prossime ore, in particolare, il vortice instabile che sta colpendo il Sud si sposterà verso i Balcani portando maltempo anche sulle regioni adriatiche: prevista neve diffusa dai 100 metri di quota delle Marche fino ai 300-400 metri della Calabria. Al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna sono attese ampie schiarite, cieli sereni che però hanno favorito minime sotto zero, soprattutto tra Lombardia e Piemonte. Tra la serata di domenica e le prime ore di lunedì attenzione a nevicate copiose tra Campania meridionale, Basilicata occidentale e nord Calabria. In queste zone la neve potrebbe arrivare ad accumulare fino a 40 cm oltre i 300 metri di quota nel peggiore degli scenari. Lunedì 23 accumuli ventati di neve fino a 60cm tra Marche meridionali e Abruzzo: durante questo spostamento dei fenomeni più intensi verso Nord la neve potrebbe tornare anche in Emilia e zone interne del Veneto. Attese temperature in pianura al Nord in media tra i -4°C di notte e i +3°C di giorno, al centro da 0°C a 5°C, al Sud da 3°C a 9°C, mentre in montagna avremo -15°C a 1500 metri e circa -25°C a 3000 metri: da notare i -20°C attesi nella zona di Livigno, i -8°C previsti ad Aosta e Cuneo e anche i -4°C di Milano, con le temperature percepite che raggiungeranno, a causa del vento, i -50°C sulle vette più alte delle Alpi.

NEL DETTAGLIO Domenica 22. Al nord: fiocchi in Emilia, tante nubi altrove. Al centro: neve in collina specie su Marche, Umbria e Toscana. Al sud: instabile con tanta neve in collina.

Lunedì 23. Al nord: neve in Emilia Romagna anche in pianura. Al centro: maltempo su adriatiche con neve a bassa quota. Al sud: maltempo con neve a quote collinari.

Tendenza. Sciabolata artica di Attila fino alla fine del mese con condizioni invernali. (ANSA).