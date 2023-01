Maltempo: panico sul traghetto Ponza-Formia, onde di 8 metri

Un viaggio da incubo con l'acqua arrivata addirittura tra i sedili e le onde fino a otto metri. E' quanto accaduto venerdì pomeriggio sul traghetto che da Ponza porta a Formia. Una tratta per la quale, in condizioni normali, ci si impiega poco più di un'ora ma che, a causa del maltempo e del mare in tempesta, è durata oltre cinque ore mentre a bordo i passeggeri erano in preda al panico.

Le immagini hanno fatto presto il giro dei social. I video immortalano il momento in cui la nave della Laziomar molla gli ormeggi e lascia il porto di Ponza affrontando il maltempo e onde altissime. Le immagini girate a bordo mostrano alcuni passeggeri che si fanno il segno della croce. "Speriamo di sopravvivere", dice uno di loro.

"Questi sono tutti pazzi", le parole di una signora dalla terraferma mentre riprende la scena del traghetto praticamente sommerso dalle onde. "Si spezza come il Titanic", le fa eco un'amica. "Ma dove va, questa deve tornare indietro", la constatazione di un signore. E invece il traghetto, nonostante tutto, è riuscito a portare equipaggio e passeggeri sani e salvi fino a destinazione dopo oltre cinque ore di paura e terrore. Nessuno, tra le 120 persone a bordo, è rimasto ferito né sono stati registrati danni allo scafo.