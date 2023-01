Maltempo: neve anche su coste Gallura, Tavolara imbiancata

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GEN - La neve ha fatto capolino anche sulle coste del nord Sardegna. Non solo nei borghi montani, come Tempio Pausania o Calangianus, ma anche vicino al mare.

Stamattina, chi è riuscito ad ammirarla prima che una pioggia incessante la spazzasse via, l'isola di Tavolara, aveva le cime imbiancate. Qualche centimetro di neve anche a Porto San Paolo, mentre in tutta 'alta Gallura, sui monti del Limbara, si circola solo con i pneumatici da neve o le catene.

Gelo polare già dalla notte scorsa in tutta l'Isola, con quasi -7 gradi sui monti del Gennargentu, -6 gradi a Fonni e sottozero sui monti vicino a Cagliari, tra Sinnai e Burcei, ma anche nelle colline del Mandrolisai.

Stamattina a Cagliari il termometro segnava 2 gradi, ma con i primi raggi di sole la temperatura è risalita.

Temperature che, secondo le previsioni, continueranno ascendere nei prossimi giorni, con una nuova perturbazione artica in arrivo sull'Italia. (ANSA).