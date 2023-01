Un poster del 'Padrino' ed un ritratto di 'Joker' di Batman: i quadri in casa del boss

Una passione per il cinema e per il ruolo dei cattivi. Nel corso delle perquisizioni nei vari covi che inquirenti e forze dell'ordine stanno trovando e setacciando alla ricerca di documenti importanti sulle stragi mafiose e sugli affari economici della mafia, sono spuntati un poster del film 'Il Padrino' con l'immagine di Marlon Brando ed un ritratto del personaggio di 'Joker', della saga di Batman, interpretato da Joaquin Phoenix.

Nel primo covo di Matteo Messina Denaro perquisito dal Ros, a Campobello di Mazara, i carabinieri hanno trovato anche il poster con il volto de 'Il padrino'. L'immagine è una stampa con il primo piano del padrino, che indossa il papillon e una rosa rossa alla sua destra, molto simile alla locandina del film di Francis Ford Coppola in cui il protagonista - Marlon Brando per l'appunto - interpreta il personaggio di don Vito Corleone.



Ma non c'era soltanto il quadro con l'immagine di don Vito Corleone nell'appartamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara; c'è anche un quadro a colori di Joker, il famoso personaggio dei fumetti. "C'è sempre una via d'uscita, ma se non la trovi sfonda tutto" dice invece la scritta su un quadretto più piccolo appeso proprio sotto quello di Joker.