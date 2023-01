Omicidio confessato in cabina elettorale,c'è nuovo biglietto

(ANSA) - MONZA, 20 GEN - "So che hai ucciso un uomo, tanto ti prenderanno". Questo il testo di un biglietto trovato nei pressi dell'area dismessa di Villasanta (Monza), dove ieri la Questura di Monza ha effettuato un sopralluogo alla ricerca di un corpo.

Si tratta di un presunto secondo messaggio riferito ad un presunto omicidio che una persona ignota ha confessato per tramite della scheda elettorale, il 25 settembre scorso, in un seggio di Villasanta. La notizia é stata confermata dagli inquirenti, i quali lanciano un appello all'autore del secondo biglietto: chi sa parli. A seguito del sopralluogo di ieri, effettuato dalla Mobile monzese insieme ad un archeologo forense, non é stato trovato alcun corpo. (ANSA).