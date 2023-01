Maltempo: scuole chiuse e Sardegna divisa in due per la neve

(ANSA) - NUORO, 20 GEN - Il Nuorese si è svegliato sotto la neve e sono tanti i paesi he hanno chiuso le scuole, tra questi Fonni, Desulo, Gavoi, Ollolai, Bitti, Lanusei e Villagrande. E ci sono anche le prime difficoltà nelle strade: sulla Carlo Felice al Km 140 nel territorio di Macomer strada chiusa in direzione nord a causa della neve e del ghiaccio, praticamente dividendo in due la Sardegna.

Le pattuglie della polizia stradale di Nuoro al comando del dirigente Leo Testa sono in azione per regolare il traffico e sono dislocate in tutti i punti più critici, come sulla statale 389 Nuoro- Lanusei, dove ci sono grossi problemi di circolazione e rallentamenti. Già da questa mattina sono in funzione gli spazzaneve.

I fiocchi bianchi sono scesi già a bassa quota sopra i 500 metri in tutta la parte centrale della Sardegna e secondo i meteorologi dell'Aeronautica militare di Decimomannu, continueranno a scendere per tutta la giornata di oggi e fino a domani mattina, mentre sabato le nevicate interesseranno solo le vette sopra i 1000 metri mille metri.

La parte orientale e sud occidentale della Sardegna è sferzata anche dal maestrale che soffia tra gli 80 e i 80 Km all'ora, mentre nelle altre zone della Sardegna soffia intorno ai 60 km orari. (ANSA).