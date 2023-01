Messina Denaro arrestato in una clinica privata a Palermo

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - E' stato arrestato a Palermo, nella clinica privata La Maddalena, dove era in cura da un anno, il boss di cosa nostra, ultimo degli stragisti di mafia ancora in libertà, Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni. I carabinieri del Ros lo hanno bloccato all'uscita della clinica: 'come ti chiami' gli ha chiesto uno dei militari, 'Sono Matteo Messina Denaro' la sua risposta. Ma alla clinica era registrato col nome di Bonafede. Il boss è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, per le stragi del '92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e per gli attentati del '93 a Milano, Firenze e Roma. Durante le fasi dell'arresto gli applausi dei cittadini ai carabinieri del Ros. (ANSA).