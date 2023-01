Piantedosi, riammissioni migranti legittime,vanno rafforzate

(ANSA) - TRIESTE, 14 GEN - "Riteniamo che quello delle riammissioni sia uno strumento legittimo e che sia doveroso riattivare e rafforzare. Va fatto con nostri partner. Riteniamo sia uno strumento perfettamente in linea con le norme europee e internazionali, applicato anche in modo bilaterale come con la Francia". Lo ha detto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi in conferenza stampa al termine di un incontro del Comitato per la sicurezza riferendosi alle riammissioni per la 'rotta balcanica'. Serve "mantenere e rilanciare e riammissioni, anche con il supporto di alcune tecnologie. Per noi è pienamente legittimo, è uno degli obiettivi da perseguire". (ANSA).