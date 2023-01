Con lo scooter contro un cinghiale a Roma, 58enne in coma

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Un uomo di 58 anni è in coma dopo aver centrato con il proprio scooter un cinghiale che camminava sulla strada alla periferia nord di Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di giovedì sera in via Cassia Nuova, all'incrocio con via Oriolo Romano.

Il 58enne si scontrato contro l'animale che camminava sulla carreggiata: il motociclistica è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. A causa dell'impatto, il cinghiale è morto sul colpo (ANSA).