Specializzanda, lascerò, episodio mi ha fatto decidere

(ANSA) - UDINE, 11 GEN - "Ci stavo pensando da tempo. Lascerò la professione medica. Questo episodio è stata l'occasione per decidere di fare altro". Lo ha detto la specializzanda Adelaide Andriani, 28 anni, aggredita a Udine mentre era di turno come guardia medica, parlando con il vicegovernatore del Fvg, Riccardo Riccardi. Lo ha riferito lo stesso Riccardi al termine di un incontro con Andriani e la collega Giada Aveni, intervenuta in difesa della collega. Il vicegovernatore ha precisato che "prima di tutto le due dottoresse stanno bene.

Hanno parlato con noi di quello che è accaduto e di come hanno vissuto questa brutta esperienza". (ANSA).