Motocoltivatore si rovescia, morto 94enne nel Catanzarese

(ANSA) - CATANZARO, 09 GEN - Un 94enne è morto oggi dopo essere stato travolto dal motocoltivatore che stava conducendo.

L'incidente si è verificato in via Metaponto, nel comune di Botricello, nel Catanzarese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per estrarre l'uomo da sotto il mezzo. L'anziano è stato poi soccorso da personale del SEU118 e dell'elisoccorso fatto intervenire, che ha proceduto ad espletare le manovre di rianimazione ma, l'anziano era già deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica. (ANSA).