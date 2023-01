Migranti:Prefetto Trieste,presto focus con esponenti Governo

(ANSA) - TRIESTE, 09 GEN - Il fenomeno migratorio e in particolare la Rotta balcanica saranno il tema centrale di uno specifico focus previsto per i prossimi giorni al quale potrebbero partecipare anche esponenti del Governo nazionale. Lo ha annunciato il Prefetto di Trieste, Pietro Signoriello incontrando la stampa il giorno del suo insediamento nel nuovo incarico, proveniente da Vicenza.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il Prefetto, pur sottolineando che intende informarsi approfonditamente prima di intervenire, essendo giunto in città da un paio di giorni, ha più volte ribadito che il fenomeno migratorio "è un obiettivo prioritario". Sulla possibilità che anche Trieste possa diventare un porto dove far sbarcare i migranti salvati dalle navi delle Ong, Signoriello ha detto che al momento non c'è questa possibilità, "mi attengo ai dati, che non evidenziano "una necessità di questo tipo. Quello della Rotta balcanica, inoltre, è un "tema che non va valutato soltanto per Trieste ma anche per aree più ampie", è anche questo "un tema nazionale".

Anche per quanto concerne le riammissioni oltre frontiera, il Prefetto ha detto di "attendere più analisi prima di fare valutazioni". Dalle "prime percezioni l'impressione è che il modello della riammissione vada attualizzato, ma è un tema del Mae", Ministero Affari esteri. Anche la "ricollocazione è un tema centrale". (ANSA).