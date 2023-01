Caso Orlandi, il Vaticano avvia nuove indagini

Il promotore della giustizia Vaticana Alessandro Diddi avvierà nuove indagini in relazione alla scomparsa di Emanuela Orlandi avvenuta a Roma nel giugno del 1983. In base a quanto si apprende l'iniziativa è legata ad una serie di istanze presentate in passato da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela.

"Noi ne siamo all'oscuro, lo apprendiamo dagli organi di stampa ma certo è da un anno che attendevamo di essere ascoltati", dice la legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, commentando con l'ANSA la notizia della riapertura delle indagini vaticane.