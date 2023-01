Sciatore 20enne si schianta contro un cannone sparaneve, morto

Un ventenne è morto oggi pomeriggio, in Valtellina, dove stava trascorrendo le vacanze dell'Epifania sulla neve. Secondo le prime informazioni dei soccorritori della ski-area della Magnolta, all'Aprica, durante una discesa ha perso il controllo degli sci finendo contro un cannone spara-neve. Nell'impatto ha riportato gravissime lesioni a causa delle quali è deceduto poco dopo l'arrivo con l'elisoccorso. Il ragazzo risiedeva in un'altra regione. La Procura di Sondrio ha disposto indagini sulla dinamica del drammatico incidente per accertare anche eventuali responsabilità.