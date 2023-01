Incendio in casa nel Nuorese, 74enne muore carbonizzato

(ANSA) - NUORO, 07 GEN - Il corpo carbonizzato di un uomo di 74 anni è stato trovato nella tarda mattinata dai Vigili del fuoco in un appartamento di via Giotto a Macomer (Nuoro), che, per cause ancora da accertare, è stato interessato da un incendio.

L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno: i vicini hanno visto l'abitazione in fiamme e hanno avvisato i soccorsi. Immediato l'intervento dei medici del 118 e della guardia medica della cittadina del Marghine, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Macomer che, insieme ai vigili del fuoco, stanno effettuando gli accertamenti per risalire alle cause del rogo e della morte dell'uomo. (ANSA).