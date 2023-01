Morto l'ex terrorista Oberleiter, fu graziato da Mattarella

(ANSA) - BOLZANO, 05 GEN - E' morto ieri sera, per le conseguenze di un incidente stradale in Germania, l'ex terrorista sudtirolese Heinrich Oberleiter, che un anno fa era stato graziato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 13 gennaio avrebbe compiuto 82 anni.

A luglio Oberleiter era tornata nel suo paese di origine, San Giovanni di Valle Aurina. In quell'occasione si disse contento di poter tornare nella sua valle, ringraziando il presidente Mattarella per la grazia concessa.

All'inizio degli anni '60 Oberleiter fece parte del gruppo dei cosiddetti "bravi ragazzi della Valle Aurina" che fu protagonista della prima ondata del terrorismo sudtirolese.

Condannato in contumacia all'ergastolo per gli attentati commessi, in particolare ai tralicci dell'alta tensione e ad una piccola caserma della Guardia di Finanza in quel momento disabitata, Oberleiter riuscì a scappare in Austria e poi in Germania, in Baviera, dove ha vissuto fino alla sua morte.

