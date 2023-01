Operaio 22enne muore in cantiere stradale nel Sassarese

(ANSA) - SASSARI, 03 GEN - Un operaio di 22 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata in un cantiere stradale sulla provinciale "Buddi Buddi", nel Sassarese.

Il giovane, durante i lavori di manutenzione della strada, per cause ancora da accertare, è rimasto incastrato tra il rimorchio che stava movimentando e un mezzo pesante.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in codice rosso. Ma dopo poche ore dal ricovero, l'operaio è morto. (ANSA).