L'addio a Ratzinger: l'omaggio dei fedeli al papa emerito

Secondo la Gendarmeria vaticana, sono circa 40 mila i fedeli che hanno reso omaggio questa mattina a Benedetto XVI. Il dato è aggiornato alle 14 ed è destinato a crescere, visto che l'accesso alla Basilica di San Pietro è consentito fino alle 19. La salma del papa emerito resterà esposta fino a mercoledì, prima dei funerali in programma giovedì. Sono gruppi di religiosi e religiose ma anche famiglie, persone singole. Tutti passano per i metal detector e, nonostante il grande afflusso, la fila scorre ordinatamente, all'interno di Piazza San Pietro. L'afflusso di arrivo più massiccio è dal lato di Porta Sant'Anna dove la gente era in coda anche prima dell'apertura della basilica. Il Prefetto di Roma ha previsto che, in questi giorni di esposizione della salma di Ratzinger in Vaticano (2-4 gennaio), affluiranno almeno 30-35 mila persone al giorno, mentre per i funerali che si celebreranno il 5 gennaio la previsione è di una presenza di 60 mila fedeli.

Ratzinger, in fila a San Pietro sin dall'alba per rendergli omaggio

La traslazione della salma dal monastero Mater Ecclesiae alla basilica è avvenuta, in forma privata, alle 7, l'arrivo in Basilica alle 7,15. Il breve rito, presieduto dal card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro, è durato fino alle 7,40. Poi è stata ultimata la preparazione della Basilica per l'arrivo dei fedeli in visita al Papa emerito.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Benedetto XVI "alle 8.50, prima dell'apertura della basilica vaticana" al pubblico, ha detto all'ANSA il parroco di San Pietro don Agnello Stoia.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha reso omaggio al Papa emerito. Con lei il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, si è recato nella Basilica di San Pietro per rendere omaggio a Ratzinger. "Un pontefice che ha accompagnato la costruzione dell'Ue ricordando sempre i valori fondanti e costitutivi della società europea perché possano essere promossi per il bene di tutti. Questa è la più grande eredità che ha lasciato a tutti gli uomini e le donne impegnate a vario titolo nelle istituzioni", ha sottolineato Tajani nel ricordare la figura di Benedetto XVI.

E ha preso il via l'allestimento di piazza San Pietro in vista dei funerali del papa emerito, Joseph Ratzinger, in programma giovedì. L'altare dal quale sarà celebrata la funzione religiosa è già stato installato in cima alla scalinata che porta alla Basilica, cosi come è quasi ultimata anche la sistemazione delle sedie dalle quali i pellegrini potranno assistere alla cerimonia funebre. Installati anche altri maxi schermi, oltre quelli permanenti che vengono utilizzati per il tradizionale Angelus domenicale.