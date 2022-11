I siti web del Vaticano sono sotto attacco

Tutti i siti del Vaticano, da quelli di informazione al portale istituzionale vatican.va, dai Musei ai singoli dicasteri, sono dal pomeriggio offline. Alla domanda se sia in corso un attacco hacker la sala stampa vaticana replica che, a seguito dei rallentamenti che erano stati notati, "è in corso un'attività di manutenzione della rete".

"Resta temporaneamente inaccessibile il sito internet vatican.va. Sono in corso accertamenti tecnici per via di tentativi anomali di accesso al sito". Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Vatican.va è il portale ufficiale del Vaticano.