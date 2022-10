India, nuovo record mondiale per la Festa delle luci

La città di Ayodhya ha superato nuovamente il record mondiale delle "diya", le candeline in contenitori di terracotta, accese la notte scorsa: oltre un 1milione 576 mila, in occasione del Diwala, la festa delle luci, durante la quale in tutta l'India si accendono luci, si mangiano dolci tipici e ci si scambiano doni.

Ayodhya, nello stato dell'Uttar Pradesh è la città indiana nella quale, secondo i racconti mitologici, il dio Rama rientrò, dopo avere sconfitto il re di Lanka Rava, assieme alla moglie Mata Sita, e concluse 14 anni di esilio, venendo incoronato nel suo regno.

Alcune centinaia di volontari hanno lavorato per tre giorni per disporre le candeline sulle sponde del fiume della città, costeggiando il tempio Ram ki Paidi, ritenuto luogo natale del dio.

La festa delle luci, che cade quest’anno il 24 ottobre, celebra la vittoria della luce sull’oscurità, della giustizia sull’ingiustizia. Il riferimento è all’antico simbolo dello Yin e Yang, in cui il nero è contrapposto al bianco e l’oscurità alla luminosità. La luce è il simbolo del bene, della gioia, della positività, del rassicurante ordine che si contrappone al caos del buio. La cerimonia con le candeline, già entrata nel Guinnes dei primati, è stata lanciata nel 2017, e ha visto la presenza, assieme ad altri politici di spicco, del Premier Modi