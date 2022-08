Clima: blitz attivisti a musei vaticani, "incollati" a Laocoonte

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione che oggi si sono 'incollati' alla base della statua di Laocoonte all'interno dei musei vaticani esponendo uno striscione con scritto "no gas e no carbone". L'azione, condotta da due di loro, è stata immortalata dai telefonini tra lo stupore di turisti e visitatori. "Come Laocoonte, scienziati e attivisti sono i testimoni che cercano di avvertire chi li circonda sulle conseguenze che le azioni di oggi avranno sul futuro - spiega il collettivo in una nota -. Come Laocoonte, scienziati e attivisti non vengono ascoltati o, peggio, vengono messi a tacere dalla politica, più interessata a difendere i privilegi di una minoranza che a provvedere al bene della collettività".

"La statua - spiega Laura, una delle attiviste protagonista del blitz ai musei vaticani - ricorda la triste sorte alla quale andò incontro il sacerdote greco nel tentativo di salvare sé stesso, i propri figli e i cittadini tutti. Nel nostro movimento ci sono genitori, ci sono figli, uniti dalla volontà di spingere il mondo della politica a fare le scelte giuste per arginare il cambiamento climatico prima che sia troppo tardi". Il movimento ha anche dato appuntamento per il 21 agosto alle 16 al Parco delle energie di Roma per discutere di clima e ambiente. (ANSA).