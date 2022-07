Papa Francesco in preghiera alla Basilica di Santa Maria Maggiore prima del viaggio in Canada

Questa mattina papa Francesco si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all'icona della Vergine "Salus Populi Romani" e affidarle il prossimo suo viaggio in Canada. Al termine ha fatto rientro in Vaticano. Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede, che ha diffuso una foto del Papa seduto su una sedia a rotelle.