Salva figlioletta in mare ma lui annega, muore papà 47enne

Doveva essere una giornata di svago per lui, sua moglie e le sue due figlie gemelle di 11 anni. Invece si è trasformata in un incubo quando una delle due gemelle ha rischiato di annegare e il suo papà, a soli 47 anni, è morto per salvarle la vita. E' accaduto poco dopo le 17 di oggi in provincia di Brindisi, dove la famiglia era andata partendo da Bari per trascorrere fuori il week end. Avevano raggiunto la spiaggia di Forcatella, tra Torre Canne e Savelletri, dove l'acqua cristallina è arginata dagli scogli. Si stavano rilassando in una caletta che si insinua tra stabilimenti balneari lussuosi. Poi, il vento maestrale ha cominciato a sferzare la costa e il mare si è agitato all'improvviso: una delle due figlie in quel momento stava facendo il bagno e non riusciva più a tornare a riva. Le onde le impedivano di tornare sulla spiaggia. Suo padre, appena l'ha vista in difficoltà, non ci ha pensato un istante. Si è tuffato e ha lottato con tutte le sue forze contro la potenza dell'acqua per afferrare la piccola. Dopo aver nuotato a lungo è riuscito a metterla nelle condizioni di raggiungere il bagnasciuga ma lui è rimasto intrappolato dalla furia delle onde. Altri bagnanti, quando hanno visto che annaspava, si sono tuffati per aiutarlo. Ma quando l'hanno raggiunto era ormai troppo tardi, il 47enne era già morto. L'hanno portato a riva ma per lui, ormai, non c'era più nulla da fare. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di tutta la famiglia. Probabilmente il 47enne ha avuto un infarto a causa dello sforzo ed è annegato, forse aveva ingerito troppa acqua nuotando. Saranno le indagini a chiarire la dinamica dell'accaduto. Sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e i Carabinieri. Il forte vento, oggi, ha messo in difficoltà anche altri bagnanti. A pochi chilometri da Forcatella, anche un altro uomo ha rischiato di annegare. Stava facendo il bagno in località Rosa Marina e solo l'intervento di un bagnino ha evitato il peggio.