Offerta mascherine fuori norma, la custodia costa oltre un milione al mese

La struttura del Commissario per l'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, ha avviato le disposizioni per la vendita o manifestazioni di interesse riguardo ad un "accumulo ingente" di mascherine prive della certificazione Ce e altri materiali destinati all'emergenza Covid nella prima fase della pandemia nel 2020, non più impiegabili. Secondo quanto si legge dalla determina del Commissario, il materiale occupa un volume complessivo di 40mila metri cubi nei magazzini, per il cui stoccaggio si sostiene un onere di oltre un milione di euro al mese.