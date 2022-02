Università: nuovi test e più posti a Medicina

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Cambia il meccanismo di selezione dei candidati ai corsi di laurea a numero chiuso, tra i quali Medicina, già a partire dal 2022 e in modo più deciso dal 2023.

E' quanto prevede la risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione Istruzione della Camera. Si prevede anche che vengano prese iniziative "per garantire un incremento congruo, pari o superiore al 10 per cento del numero delle ammissioni ai corsi a Medicina" che passerebbero da 14.500 a oltre 15 mila già dal prossimo anno. "La risoluzione approvata è un passo decisivo per rivedere i criteri di selezione nell'accesso a Medicina", dice Vittoria Casa presidente della Commissione. "Ora ci sarà un mio decreto - spiega la ministra dell'Università Cristina Messa parlando con l'ANSA - nel quale daremo concretezza ai principi che abbiamo condiviso. Coloro che si stanno preparando per partecipare alle prove per l'accesso programmato ai corsi di medicina nel 2022, non avranno grandi stravolgimenti rispetto al passato. Meno cultura generale, più materie tecniche. Inoltre, per garantire a tutti pari opportunità, metteremo a disposizione gratuitamente materiale per la preparazione. Dal prossimo anno, invece, come accade già per altri corsi di laurea, l'accesso programmato diventa un percorso". (ANSA).