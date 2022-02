Raid turchi contro il Pkk in Iraq: 'Ci sono vittime'

Raid turchi in Iraq contro postazioni del Pkk hanno provocato "perdite umane". Lo hanno reso noto le autorità curde. L'aviazione turca ha effettuato bombardamenti aerei nel nord dell'Iraq contro le postazioni del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), hanno annunciato le autorità della regione autonoma del Kurdistan iracheno, dando notizia di "perdite umane". "Aerei da combattimento turchi hanno preso di mira diverse postazioni dei combattenti del Pkk", il movimento ribelle turco curdo, in particolare nelle regioni di Makhmour e Sinjar, ha indicato il comunicato stampa dei servizi antiterroristici del Kurdistan, che non specifica però quante persone siano rimaste uccise o ferite.