Incendio in parrocchia a Monza salvate due suore

(ANSA) - MILANO, 01 GEN - Due suore sono state salvate da un incendio scoppiato in parrocchia grazie all'intervento dei carabinieri. Lo ha reso noto il Comando provinciale dei Carabinieri di Monza.

"I militari della stazione carabinieri di Monza hanno avvertito un insolito odore di bruciato provenire dalla parrocchia di fronte - si legge in una nota - e viste delle fiamme che divampavano da uno degli alloggi hanno preso contatti con il parroco venendo a sapere che c'erano due suore rimaste intrappolate da fiamme e fumo intente ad arrampicarsi sul tetto.

I militari accedevano immediatamente nella palazzina e, mentre uno raggiunte le consorelle le scortava all'esterno dell'edificio, un altro verificava, facendo ingresso in ogni camera, che non fosse rimasto più nessuno in trappola".

Il 118, sempre secondo quanto riferito dai carabinieri di Monza, ha poi prestato le prime cure alle due donne, che fortunatamente non hanno riportato alcuna lesione; e poco dopo i Vigili del Fuoco di Monza hanno domato le fiamme. (ANSA).