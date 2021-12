ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Fvg; obbligo vaccini solo in extremis

(di Francesco De Filippo) (ANSA) - TRIESTE, 20 DIC - "Il termine dell'obbligo mi sembra molto forte. Sono dell'opinione che noi dovremmo cercare di far riflettere e ragionare e di fare quel lavoro per cui una persona si convince". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e vicepresidente della Regione Fvg Riccardo Riccardi a margine di un incontro pubblico. "Poi, se le cose dovessero andare oltre - ha aggiunto - la manovra dell'obbligo diventerebbe indispensabile. Però arrivare ad un obbligo significa non essere riusciti a fare tante altre cose che secondo me si possono e si devono fare".

Intanto, tra "qualche giorno verranno sospese le lezioni per le festività: questo sicuramente influirà nella circolazione dell'infezione.Che il nostro comportamento quindi sia responsabile". L'auspicio è che "con i dati di ieri e oggi si mantenga la stabilizzazione della curva che comincia a vedersi - ha aggiunto Riccardi - Penso che dobbiamo fare attenzione ai prossimi 15 giorni, quindi i giorni di festività, cercando di rispettare le regole, con qualche limite in più".

Per Riccardi "un Paese che non è in grado di far andare a scuola i propri ragazzi non è un Paese normale", però "è evidente che la circolazione del virus nella popolazione scolastica, non tanto nelle scuole, contribuisce in maniera significativa alla circolazione dell'infezione".

Quanto alla circolazione della nuova variante Omicron in Fvg, di cui ieri sono stati rilevati i primi due casi, si attende "l'evidenza scientifica puntuale sui suoi effetti". Occorre "accelerare la terza dose: l'obiettivo è di 400mila somministrazioni a dicembre". "Sarà importante ai fini della circolazione del virus - ha concluso - anche la vaccinazione dei bambini".

Oggi in Fvg su 2.671 tamponi molecolari sono stati rilevati 234 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,76%.

Sono inoltre 6.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 43 casi (0,70%). E' confermata la prima fascia di contagio: under 19 con il 25,63% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 23,10% e quella 30-39 anni con il 12,27%. Oggi si registrano i decessi di 7 persone. (ANSA).