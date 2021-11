Green pass: revocato mandato ad assessore no vax nel Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 13 NOV - Il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni (Lega), ha revocato l'incarico all'assessore alle Politiche sociali Gianfranco Salvatore. "Non essendo vaccinato e non sottoponendosi al tampone - ha spiegato il primo cittadino della cittadina in provincia di Cremona - non può svolgere con efficacia e puntualità il suo compito. E per questo, in accordo con la maggioranza, ho deciso di revocargli la delega".

Lunedì sara nominato il sostituto. Salvatore era finito nella bufera per la sua partecipazione a una delle manifestazioni no vax a Trieste, inquadrato tra la folla dei manifestanti senza mascherina.

Lo stesso ormai ex assessore ha dichiarato di essere contrario sia alla vaccinazione che ai tamponi. "Un ricatto discriminante". (ANSA).