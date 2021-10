G20: Arabia Saudita elogia i risultati della presidenza italiana

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - L'Arabia Saudita elogia gli sforzi e i risultati conseguiti dall'Italia durante la sua presidenza del G20 nel 2021 "nel solco di quanto adottato durante la presidenza del Regno lo scorso anno per sostenere gli sforzi del gruppo nel raggiungimento della cooperazione internazionale di fronte alle sfide globali". In una dichiarazione all'agenzia di stampa saudita (Spa), il ministro degli Esteri, principe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ha sottolineato "l'interesse internazionale nella cooperazione multilaterale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso forum globali come il G20, oltre alla necessità di raddoppiare gli sforzi internazionali congiunti per una più rapida ripresa dalle sfide future, ripristinare la crescita economica globale, promuovere la salute globale e ripristinare la stabilità". Il ministro ha parlato dell'importanza della cooperazione internazionale nel commercio e negli investimenti internazionali e quella di affrontare il cambiamento climatico e proteggere l'ambiente, e ha ribadito "la priorità della pace e della sicurezza nel continente africano per il Regno". Faisal bin Farhan ha esteso il suo apprezzamento alla presidenza italiana per l'entusiasmo dimostrato quest'anno nel riunire gli sforzi per continuare ad affrontare le sfide globali e lavorare per costruire un futuro promettente per tutti i Paesi, esprimendo la fiducia che il successo del G20 di Roma produrrà molti risultati positivi che contribuiranno a risolvere le sfide internazionali. Anche il ministro del Commercio Majid bin Abdullah Al-Qasabi ha affermato che "il G20 tenutosi in Italia si concentra sul completamento dei successi e della tabella di marcia stabilita dal Regno dell'Arabia Saudita per ripristinare la crescita economica e la ripresa globale attraverso la sua leadership lo scorso anno". Al-Qasabi ha sottolineato che "la pandemia ha dimostrato che il commercio digitale non è solo una necessità, ma piuttosto un requisito fondamentale per la piena partecipazione al commercio e all'economia soprattutto per i paesi in via di sviluppo". Il ministro ha indicato che la pandemia ha esacerbato le sfide e gli ostacoli che devono affrontare le micro, piccole e medie imprese e gli sforzi collettivi devono concentrarsi sull'aiutare queste imprese a riprendersi. Il ministro della Salute saudita, Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajil, ha affermato da parte sua che "il Regno ha contribuito a sostenere la stabilità globale, mantenere l'equilibrio economico e a superare molte difficoltà e ostacoli per raggiungere una pacifica convivenza tra tutti i paesi del mondo". (ANSA).

