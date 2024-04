Maxi furto in un'abitazione nel quartiere Prati, al centro di Roma. E' accaduto intorno alle 14.

I ladri sono entrati in casa passando dal terrazzo e, utilizzando una smerigliatrice, hanno smurato la cassaforte con all'interno 50mila euro in contanti e gioielli del valore di 150mila euro.

Non sono stati rubati altri oggetti in casa. Sul posto la polizia scientifica e gli agenti del commissariato Prati che indagano.



