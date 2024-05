Cade da 5 metri, grave un operaio in Friuli

Grave incidente sul lavoro, questo pomeriggio, attorno alle 17.30, nella zona industriale di Maniago (Pordenone) in un'azienda metalmeccanica dove, per cause al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria, un uomo è caduto da un'altezza di circa cinque metri ed è rimasto ferito in modo grave.

Immediatamente la centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto una ambulanza e un elicottero. L'operario è stato dapprima stabilizzato sul posto e poi sistemato sul velivolo che lo condotto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

L'uomo, nonostante la notevole altezza dalla quale è caduto, non sarebbe in pericolo di vita. E' stato ricoverato in Pronto soccorso e per lui i sanitari si sono riservati la prognosi precauzionalmente.



