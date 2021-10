Bimbo rapito: trovato furgone alla periferia di Padova

(ANSA) - PADOVA, 07 OTT - E' stato trovato ieri sera alla periferia Nord di Padova il furgone utilizzato per il rapimento del piccolo di 5 anni, da parte del padre rumeno, che con altri complici lo ha sottratto alla madre nel capoluogo euganeo.

Il ritrovamento è avvenuto alle ore 22.30 circa, da parte di una pattuglia della stazione Carabinieri di Limena (Padova), che ha rintracciato il "Mercedes Vito" di colore nero, immortalato anche dalle telecamere di videosorveglianza al momento della fuga.

Il mezzo era stato lasciato all'altezza di un'officina meccanica. Recuperato, è stato trasportato in un'area protetta per l'esecuzione dei rilievi tecnici. (ANSA).