Zaki: ong, rischia altri 3 anni e 5 mesi

Dopo 19 mesi di custodia cautelare è arrivato il rinvio a giudizio e l'avvio del processo per Patrick Zaki. In caso di condanna al massimo della pena prevista per il tipo di reato che gli è contestato ("diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese" sulla base di un articolo pubblicato due anni fa), Zaki rischia in teoria di rimanere in carcere altri 3 anni e 5 mesi: è quanto emerge da dichiarazioni fatte oggi da una rappresentante dell'ong per cui lo studente egiziano dell'Università di Bologna lavorava e da quanto avevano ricordato a suo tempo fonti della Giustizia egiziana.

"Sì, legalmente è vero. Non abbiamo motivo di immaginare che la pena sarebbe conteggiata diversamente", ha detto All'ANSA Lobna Darwish dell'Eipr, l' "Iniziativa egiziana per i diritti personali", rispondendo alla domanda se i 19 mesi già passati in custodia cautelare in carcere da Patrick gli verrebbero abbonati in caso di condanna. Si desume dunque che, in caso di una sentenza inferiore ai 19 mesi, vi sarebbe un'immediata scarcerazione.

"Qualsiasi egiziano che ha pubblicato notizie, comunicazioni o indiscrezioni sulla situazione interna in modo tale da danneggiare lo Stato e gli interessi nazionali sarà condannato al carcere tra i 6 mesi e 5 anni e a una multa tra 100 a 500 sterline egiziane ai sensi dell'articolo 80 della legge", avevano ricordato all'ANSA nel giugno scorso fonti giudiziarie riferendosi al caso di Patrick. A causa dell'inflazione altissima in Egitto soprattutto negli anni passati, ormai 100-500 sterline egiziane valgono tra 5 e 27 euro.