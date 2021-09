ANSA-FOCUS/Jill torna in cattedra, prima First Lady a lavorare

(di Serena Di Ronza) (ANSA) - NEW YORK, 07 SET - Jill Biden torna in cattedra a insegnare. 'Dr. B', come le piace essere chiamata dagli studenti, è la prima First Lady americana ad avere un lavoro oltre a quello nella East Wing. E intende portarlo avanti con tutta la passione con cui lo ha svolto negli ultimi decenni, incluso quando il marito Joe era vicepresidente.

A partire dal 7 settembre e per 13 settimane, ogni martedì e giovedì la Teacher-in-chief si dedica agli studenti del Northern Virginia Community College di Alexandria, in Virginia. Le sue classi di scrittura inglese sono già fra le più richieste dell'università. Dopo mesi di Dad, per gli studenti tornare in aula e avere come professoressa la First Lady degli Stati Uniti è infatti un'occasione da non perdere. Un'esperienza che include agenti del Secret Service in classe e un'insegnate fervente sostenitrice dell'uso della mascherina e dell'obbligo del vaccino per il Covid nello scuole, tanto da divenire oggetto di un duro scontro politico.

Di solito defilata, Jill Biden si è esposta a violente critiche con le sue posizioni sulla scuola e sulla necessità delle vaccinazioni fra gli studenti e gli insegnanti. Una posizione che si è complicata con il dilagare della variante Delta e che è finita al centro della 'guerra' in corso sull'uso delle mascherine in classe e l'obbligo dei vaccini con i vari stati americani che procedono in ordine sparso.

"E' contenta di tornare a insegnare e a comunicare di persona invece che attraverso uno schermo", ha detto Michael LaRosa, portavoce di Jill Biden. La First Lady aveva spinto per poter tornare a insegnare di persona lo scorso gennaio ma la sua richiesta era stata negata visto che il campus ammetteva solo un numero limitato di persone e la presenza di 'Dr. B' avrebbe implicato anche quella degli agenti per la sicurezza. L'apertura dell'anno accademico sta creando non poche tensioni negli Stati Uniti e al momento non c'è certezza sul fatto che le scuole possano restare sempre aperte.

Particolarmente sentita è l'incognita dei non vaccinati, coloro che sono più a rischio di contrarre il virus, e della diffusione di Delta che lascia immaginare possibili lezioni in presenza a singhiozzo e classi costrette alla quarantena per limitare i contagi. Ma Jill da insegnante veterana è convinta della necessità di tornare a sedersi ai banchi di scuola e del ruolo cruciale dei professori. Proprio a questi ultimi si rivolge in un editoriale sul Time: "Ricordatevi sempre che qualcuno là fuori migliora ed è migliore grazie a voi". (ANSA).