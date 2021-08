Pippo Franco candidato con Michetti a Roma: "Il mio impegno per l'arte"

L'attore Pippo Franco sarà candidato nella lista civica di Enrico Michetti, per sostenere il candidato del centrodestra nella corsa al Campidoglio. A confermarlo è lo stesso artista che, interpellato dall'ANSA, ha ribadito il suo impegno: "Io conoscevo Michetti a e ci siamo visti di recente, proprio in merito al fatto della decisione della sua candidatura a sindaco di Roma. Io stavo in 'platea', inizialmente, riguardo a queste realtà - ha continuato Franco -. Così abbiamo ripreso a parlare della visione artistica della vita, dell'arte intesa in senso ampio. Ne abbiamo parlato e alla fine lui (Michetti ndr.) mi ha chiesto di partecipare e di sostenerlo con questa lista. Io ho accolto il suo invito - ha sottolineato - proprio per poter essere utile all'arte, settore dimenticato nella Capitale. Ho una visione ampia di quello che si può fare, nella mia vita non sono stato solo attore ma anche pittore, scrittore, ho lavorato molto con il teatro, è un mondo che mi appartiene e che conosco bene", ha concluso Franco.