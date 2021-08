Vaccini: Figliuolo, 'Dopo Ferragosto un piano per i giovani'

"Dal 16 agosto a fine mese avremo circa 10 milioni di dosi a livello nazionale che ci permetteranno di continuare con un ottimo passo". Così il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, durante la sua visita in Basilicata. Figliuolo ha spiegato che "dal 16 agosto in avanti, rispetto a quello che pensavamo, avremo 3 milioni di dosi in più grazie all'azione di Draghi con la Commissione Ue e la presidente"."Per bloccare la Delta e altre varianti è importante aumentare il tasso di vaccinazioni a livello globale - ha aggiunto - In Italia siamo, come prime dosi, al 69% e circa al 64% di vaccinati. E dobbiamo continuare a correre".

Figliuolo ha anche parlato della campagna vaccinale per i più giovani: per raggiungere l'obiettivo del 60% di studenti vaccinati prima dell'inizio delle scuole "il pensiero è quello di fare un Piano che possa dopo Ferragosto permettere ai giovani corsie preferenziali, quindi senza prenotazioni: lo faremo in tutta Italia. Il presidente mi ha rassicurato e con il direttore generale della sanità hanno elaborato un ottimo piano". Per il Commissario bisogna comunque "continuare a pensare agli over 50 perché è una categoria che ha bisogno di incrementare numeri di vaccinati e oggi con le varianti rimane più a rischio".