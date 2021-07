Germania: esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, 5 dispersi e 2 feriti gravi

Una esplosione si è verificata stamattina poco prima delle 10 in un impianto chimico di Leverkusen, in Nordreno Vestfalia, in Germania. L'azienda Currenta che gestisce l'impianto fa sapere che 5 dipendenti sono dispersi e 2 gravemente feriti. Lo riferisce Spiegel online.

Il parco chimico di Leverkusen ospita diversi impianti, oltre a quello danneggiato. Si tratta infatti di uno dei più grandi parchi chimici d'Europa.

Le cause per il momento sono ignote ma agli abitanti è stato chiesto di tenere chiuse porte e finestre. La protezione civile ha classificato l'evento come "altamente pericoloso". L'esplosione ha risuonato in tutto la città fino alla vicina Bergisch Gladbach. Un'enorme colonna di fumo nero e fiamme si è alzata dall'impianto. Diverse "sostanze tossiche" sono smaltite nell'impianto, riferisce l'emittente Rtl, e questo rende pericoloso per la popolazione trovarsi all'aperto. Numerose unità dei vigili del fuoco stanno lavorando per riportare la situazione sotto controllo.

Anche una parte dell'autostrada A1 è stata chiusa al traffico.