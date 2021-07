Cinghiali attraversano sulle strisce a Roma, Calenda rilancia la foto

Quattro cinghiali, con due cuccioli, che attraversano sulle strisce pedonali in una piazza di Roma. Ad immortalare il fatto, pubblicando anche la foto stile "Abbey Road" su twitter, è stato oggi Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, riproponendo così il tema della presenza dei cinghiali in alcune zone della città. Questa volta non proprio in estrema periferia. "Oggi alle ore 8 a piazza della Balduina", spiega la didascalia della foto. E poi il commento di Calenda: "Hanno imparato ad attraversare sulle strisce. A settembre chiederanno la tessera intera rete e il bonus asili".