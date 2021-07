Bonetti: 'La scuola riprenderà con le mascherine, serve prudenza'

"Se la scuola ripartirà con le mascherine? Direi di sì, perché siamo ancora in una situazione che richiede prudenza. La dad invece questo governo la vuole superare in modo definitivo, è questo l'impegno. La scuola in presenza è un diritto ma bisogna aumentare il ritmo delle vaccinazioni, solo così potremo avere una scuola in presenza".

Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ad Agorà. "Considereremo seriamente all'interno del governo l'ipotesi dell'obbligo vaccinale per chi lavora nella scuola che ha una grande responsabilità", ha detto la ministra Bonetti.