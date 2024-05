Compie 170 anni Itt Montani di Fermo, il più antico d'Italia

L'Itt Montani di Fermo, il più antico istituto tecnico d'Italia, compie 170 anni. Li ha festeggiati con una cerimonia al Teatro dell'Aqula. "Il Montani è fatto di persone che ci permettono di vincere ogni giorno" ha detto la dirigente Stefania Scatasta. Tra gli ospiti l'ad della Ferrari, Benedetto Vigna, ex allievo: "venendo in piazza a Fermo mi sono ricordato di una foto che ho con mamma e papà ed altri amici ferraresi dei miei genitori che hanno studiato qui. Il futuro di una nazione è nelle mani dei giovani. Da quando sono in Ferrari ho dedicato molto tempo all'educazione. Il nostro fondatore ha creato un istituto tecnico, quindi l'attenzione alla formazione è nel nostro dna. Attraverso vari progetti cerchiamo di attrarre la dimensione sociale e umana oltre che tecnica".

L'istituto, fondato il 6 aprile 1854, ha visto passare sui suoi banchi studenti che poi sono diventati nomi di spicco dell'imprenditoria nazionale ed internazionale. Basti menzionare Mario Clementoni, fondatore dell'omonima azienda di giocattoli, Claudio Cecchetti, inventore del calcio Balilla. E ancora, gli imprenditori Aristide Merloni, capostipite della dinastia degli elettrodomestici Sergio Schiavoni, Giovanni e Giuseppe Benelli, Alvaro Cesaroni, Alpino Mencarelli, e l'ex magistrato e politico Antonio Di Pietro. Nella lista, però, anche il brigatista rosso Mario Moretti.

Una lunga storia fatta di tanti successi e riconoscimenti come pure di qualche difficoltà, come nel 2016 quando crollò un tetto all'interno di un'aula nella parte storica dell'istituto, pochi minuti prima della campanella d'inizio lezioni.



