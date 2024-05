Fedriga domani e dopodomani a Tirana vedrà il premier Rama

Il Presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, sarà a Tirana domani e mercoledì per una missione istituzionale. Con lui ci saranno anche gli assessori delle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini e della Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro.

Domani è previsto in mattinata un incontro con il Primo Ministro Edi Rama e con il Ministro per l'Imprenditoria ed il clima imprenditoriale, Delina Ibrahimaj, successivamente uno con il Ministro per la Governance locale Arbjan Mazniku, e uno con il Ministro degli Affari Interni Taulant Balla. La giornata si concluderà con una cena ufficiale nella residenza dell'Ambasciatore italiano a Tirana.

Mercoledì, invece, Fedriga vedrà il Vice Ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Ami Kozeli, sempre in giornata il Ministro del Turismo e dell'Ambiente Almira Xhembulla e infine incontrerà il Consiglio Nazionale dell'Integrazione europea.





